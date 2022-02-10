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    «Спартак» продлил контракт с Мозесом до 2024 года

    «Спартак» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Виктором Мозесом.

    Стороны продлили контракт до июня 2024 года.

    • Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
    • Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

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    Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6779

      Томик 1 час назад

      Отлично. Рад буду видеть на поле. Если, не дай создатель, в команде останется "немарадона" - пожестче с ним. Подзатыльник, если что, и за водой посылай.

      2
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      Рейтинг: +10854

      playsh 1 час назад

      С таким типажом можно ещё годик прибавить,до возраста Христа.

      0
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      Рейтинг: +2804

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      До свиней был футболистом, а стал черти кем. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4991

      rash1959 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Твоё вонючее дело палку из своей жопы Выводить, которая у тебя с рождения торчит, а не форумах вонять.

      2
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      Рейтинг: +10854

      playsh > rash1959 1 час назад

      Главное,человеком стал,а не бомжом Питерским.

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