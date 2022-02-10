«Спартак» продлил контракт с Мозесом до 2024 года

Отлично. Рад буду видеть на поле. Если, не дай создатель, в команде останется "немарадона" - пожестче с ним. Подзатыльник, если что, и за водой посылай.
«Спартак» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Виктором Мозесом.
Стороны продлили контракт до июня 2024 года.
- Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
- Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
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