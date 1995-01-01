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    Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Сочи», Смолов забил четвертый гол после возвращения

    «Динамо» обыграло «Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции.

    Нападающий Федор Смолов забил четвертый гол после возвращения в московский клуб.

    Товарищеский матч

    Сочи – Динамо – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сулаквелидзе, 11; 0:2 – Смолов, 48; 1:2 – Пруцев, 84.

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    Товарищеский матч. Московское «Динамо» проиграло «Динамо» из Тбилиси

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7798

      FanatSerj 1 час назад

      Во Шварц жжёт, тут у нас традиционно ноют когда два матча в неделю, а Динамо играет два матча в день )))

      1
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      Рейтинг: +1064

      Борисыч1 > FanatSerj 1 час назад

      Игроки были ВСЕ разные в двух матчах.

      0
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      Рейтинг: +68745

      insider_retro 2 часа назад

      Видимо, Смолов и Кухта решили разрушить гегемонию Дзюбы и Агалларова :)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +12079

      Fusballer > insider_retro 1 час назад

      Гегемония Агаларова))))

      2
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      Рейтинг: +39

      Теркчанин 2 часа назад

      МАТЧ ВЫДАЛСЯ БЕСКОМПРОМИССНЫМ,НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ,НО ДИНАМО БЫЛО ЧУТЬ УСПЕШНЕЕ,И ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ВЕЛИКИЙ СМОЛОВ ИГРАЛ ЗА НЕГО.

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      Рейтинг: +6343

      R_a_i_n 2 часа назад

      Нее, ну это товорняк. Ни судейки, ни админки. Не интересно.

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      Рейтинг: +13787

      житель СПб 2 часа назад

      Жалею, что не смог посмотреть! Наверняка интересный матч. Два главные конкурента - и выигрыш Динамо о многом говорит.

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      Рейтинг: +1064

      Борисыч1 > житель СПб 1 час назад

      Да ни о чём не говорит. Ноги у всех деревянные, немного побегают и всё, спеклись. На 90 минут не тянет - ни та команда, что с грызунами играет, ни эта. Да и Сочи не лучше. Рано ещё, форму не набрали. А посмотреть легко - на ютубе есть и моменты и полный матч.

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