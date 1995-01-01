Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Сочи», Смолов забил четвертый гол после возвращения

«Динамо» обыграло «Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции.

Нападающий Федор Смолов забил четвертый гол после возвращения в московский клуб.

Товарищеский матч

Сочи – Динамо – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулаквелидзе, 11; 0:2 – Смолов, 48; 1:2 – Пруцев, 84.

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