Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Сочи», Смолов забил четвертый гол после возвращения

Во Шварц жжёт, тут у нас традиционно ноют когда два матча в неделю, а Динамо играет два матча в день )))
«Динамо» обыграло «Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Нападающий Федор Смолов забил четвертый гол после возвращения в московский клуб.
Товарищеский матч
Сочи – Динамо – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сулаквелидзе, 11; 0:2 – Смолов, 48; 1:2 – Пруцев, 84.
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