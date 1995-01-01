«Мальме» ведет переговоры с «Ростовом» об аренде Хаджикадунича с правом выкупа («РБ Спорт»)

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может перейти в «Мальме».

По информации «РБ Спорт», клубы ведут переговоры об аренде 23-летнего боснийца с правом выкупа. Сделка может быть закрыта уже сегодня или завтра.

Хаджикадунич провел 10 матчей в сезоне РПЛ.

Его контракт с «Ростовом» истекает летом 2023 года.

Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

Карасев будет комментатором матча «Краснодар» – «Ростов»

Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Линенсе», новичок Голенков забил победный мяч