«Мальме» ведет переговоры с «Ростовом» об аренде Хаджикадунича с правом выкупа («РБ Спорт»)

Арташес, вроде бы, свалил, кто продает и покупает теперь в Ростове?
Или это так, попиариться, было...
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может перейти в «Мальме».
По информации «РБ Спорт», клубы ведут переговоры об аренде 23-летнего боснийца с правом выкупа. Сделка может быть закрыта уже сегодня или завтра.
- Хаджикадунич провел 10 матчей в сезоне РПЛ.
- Его контракт с «Ростовом» истекает летом 2023 года.
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