Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    «Мальме» ведет переговоры с «Ростовом» об аренде Хаджикадунича с правом выкупа («РБ Спорт»)

    Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может перейти в «Мальме».

    По информации «РБ Спорт», клубы ведут переговоры об аренде 23-летнего боснийца с правом выкупа. Сделка может быть закрыта уже сегодня или завтра.

    • Хаджикадунич провел 10 матчей в сезоне РПЛ.
    • Его контракт с «Ростовом» истекает летом 2023 года.

    Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

    Карасев будет комментатором матча «Краснодар» – «Ростов»

    Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Линенсе», новичок Голенков забил победный мяч

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4037

      ySS 2 часа назад

      Арташес, вроде бы, свалил, кто продает и покупает теперь в Ростове?
      Или это так, попиариться, было...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93934
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru