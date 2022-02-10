Игроки «МЮ» хотят, чтобы Почеттино стал следующим тренером клуба

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, все больше игроков английского клуба хочет, чтобы 49-летний аргентинец стал следующим тренером «МЮ».

Почеттино уже сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.

Ожидается, что летом главный тренер «МЮ» Ральф Рангник станет консультантом клуба.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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