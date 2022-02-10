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    Игроки «МЮ» хотят, чтобы Почеттино стал следующим тренером клуба

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Telegraph, все больше игроков английского клуба хочет, чтобы 49-летний аргентинец стал следующим тренером «МЮ».

    Почеттино уже сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.

    • Ожидается, что летом главный тренер «МЮ» Ральф Рангник станет консультантом клуба.
    • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13774

      житель СПб 1 час назад

      А что? Классно! Мне он очень нравится. Хороший мужчина, и с идеями.

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