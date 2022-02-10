Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев: «Джикия взял на себя роль лидера сборной вместо Дзюбы»

Дивеев: «Джикия взял на себя роль лидера сборной вместо Дзюбы»

10 февраля 2022, 10:25
13

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, кто стал новым лидером сборной России после Артема Дзюбы, который не играет за национальную команду с июня прошлого года.

– Перед Евро ты говорил, что Дзюба - крутой капитан и для сборной хорошо, когда есть такой человек, он раскрепощает. Сейчас его нет.

— Джикия взял все на себя.

— Но это же все равно немного другое.

— Он взял на себя роль лидера, который поможет, подскажет, поговорит с кем надо. Если надо — «пиханет».

— Кажется, что в плане атмосферы Джикия - немного другой.

— Понятно, да. Мы не берем юмор. Джикия и Дзюба — разные люди. Мы же в футбол играем, а не «ха-ха» ловим.

  • У сборной после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера нет постоянного капитана.
  • В марте россияне сыграют с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

Еще по теме:
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять» 7
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит» 16
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Джикия Георгий Дивеев Игорь
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1644478803
То есть "плохого" Дзюбу заменили на "хорошего" Джикию... Честно? С такими капитанами сборная России без шансов.
Ответить
Axe111
1644478974
Фантастические лидеры
Ответить
Vitaga
1644479390
с таким капитаном только на шашлыки кататься. и то опасно
Ответить
R_a_i_n
1644479957
В сборной вообще есть люди, которые достойны быть капитаном? Таких давно уже нету. И Зюба не капитан был, а павлин, как и чабан!
Ответить
neveldomha
1644483255
В сборной нет капитана. Кудрявый сказал, что это формальность.
Ответить
Vitaga
1644488409
капитаном - настоящим капитаном может быть лишь харизматичный лидер и игрок безусловно сильнейший. таких сейчас нет в составе. поэтому кто будет капитаном разницы нет
Ответить
Plyash
1644488415
Дзюбло был назначен на капитана полевым командиром,голосование команды было формальным - никто спорить с тренером не будет.Я не говорю,плохо это или хорошо,это констатация факта.Конечно,находясь в команде и не будучи идиотом,сразу понятно,кто из игроков среди прочих самый авторитетный.Карпин всё это понимает и потому не гонит лошадей.Постоянный капитан будет выбран в случае выхода на ЧМ-22.Если этого не произойдёт,то Карпин,очевидно,своим уходом оставит это право другому тренеру.Ну,а если останется,всё равно команда будет совсем другая,это же очевидно.Моё мнение - пока Карпин всё делает верно в плане выбора капитана,так легче понять,кто твой соратник и на кого можно положиться.Мне,признаюсь,нравится Кузяев,серьёзный мальчик.
Ответить
portero
1644491771
Джикия капитан, тогда и с него спрос за трясущиеся ноги игроков...
Ответить
Главные новости
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
8
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
18
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
28
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
25
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+