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    Дивеев: «Джикия взял на себя роль лидера сборной вместо Дзюбы»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, кто стал новым лидером сборной России после Артема Дзюбы, который не играет за национальную команду с июня прошлого года.

    – Перед Евро ты говорил, что Дзюба - крутой капитан и для сборной хорошо, когда есть такой человек, он раскрепощает. Сейчас его нет.

    — Джикия взял все на себя.

    — Но это же все равно немного другое.

    — Он взял на себя роль лидера, который поможет, подскажет, поговорит с кем надо. Если надо — «пиханет».

    — Кажется, что в плане атмосферы Джикия - немного другой.

    — Понятно, да. Мы не берем юмор. Джикия и Дзюба — разные люди. Мы же в футбол играем, а не «ха-ха» ловим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6300

      R_a_i_n 12 минут назад

      В сборной вообще есть люди, которые достойны быть капитаном? Таких давно уже нету. И Зюба не капитан был, а павлин, как и чабан!

      1
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      Рейтинг: +974

      Vitaga 22 минуты назад

      с таким капитаном только на шашлыки кататься. и то опасно

      0
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      Рейтинг: +3372

      Axe111 29 минут назад

      Фантастические лидеры

      0
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      Рейтинг: +13764

      житель СПб 31 минуту назад

      То есть "плохого" Дзюбу заменили на "хорошего" Джикию... Честно? С такими капитанами сборная России без шансов.

      1
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      Рейтинг: +255

      кaстрюлька > житель СПб 3 минуты назад

      Руки под пальто ?

      0
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