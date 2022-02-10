Дивеев: «Джикия взял на себя роль лидера сборной вместо Дзюбы»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, кто стал новым лидером сборной России после Артема Дзюбы, который не играет за национальную команду с июня прошлого года.
– Перед Евро ты говорил, что Дзюба - крутой капитан и для сборной хорошо, когда есть такой человек, он раскрепощает. Сейчас его нет.
— Джикия взял все на себя.
— Но это же все равно немного другое.
— Он взял на себя роль лидера, который поможет, подскажет, поговорит с кем надо. Если надо — «пиханет».
— Кажется, что в плане атмосферы Джикия - немного другой.
— Понятно, да. Мы не берем юмор. Джикия и Дзюба — разные люди. Мы же в футбол играем, а не «ха-ха» ловим.
- У сборной после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера нет постоянного капитана.
- В марте россияне сыграют с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
Источник: «Спорт-Экспресс»