Черчесов – о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии: «Возможно, это немного успокоит команду»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Вашашем» (2:0) в гостевом матче 1/4 финала Кубка Венгрии.
«Самое главное, что нам удалось продвинуться в Кубке Венгрии. Возможно, это немного успокоит команду.
Несмотря ни на что, нам нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате Венгрии с «Залаэгерсегом» в эти выходные.
Все матчи разные, главное – это победа и то, чтобы успешно вернулись футболисты, пропускавшие игру.
Мы узнаем друг друга лучше и шаг за шагом идeм дальше, что тоже много значит», – сказал Черчесов.
- У «Ференцвароша» при Черчесове 2 победы и 2 поражения.
- Клуб назначил российского тренера 20 декабря.
Источник: сайт «Ференцвароша»