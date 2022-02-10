Черчесов – о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии: «Возможно, это немного успокоит команду»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Вашашем» (2:0) в гостевом матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

«Самое главное, что нам удалось продвинуться в Кубке Венгрии. Возможно, это немного успокоит команду.

Несмотря ни на что, нам нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате Венгрии с «Залаэгерсегом» в эти выходные.

Все матчи разные, главное – это победа и то, чтобы успешно вернулись футболисты, пропускавшие игру.

Мы узнаем друг друга лучше и шаг за шагом идeм дальше, что тоже много значит», – сказал Черчесов.