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    Черчесов – о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии: «Возможно, это немного успокоит команду»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Вашашем» (2:0) в гостевом матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

    «Самое главное, что нам удалось продвинуться в Кубке Венгрии. Возможно, это немного успокоит команду.

    Несмотря ни на что, нам нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате Венгрии с «Залаэгерсегом» в эти выходные.

    Все матчи разные, главное – это победа и то, чтобы успешно вернулись футболисты, пропускавшие игру.

    Мы узнаем друг друга лучше и шаг за шагом идeм дальше, что тоже много значит», – сказал Черчесов.

    • У «Ференцвароша» при Черчесове 2 победы и 2 поражения.
    • Клуб назначил российского тренера 20 декабря.

    «Ференцварош» Черчесова победил «Вашаш» и вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии

    Семенов: «Черчесов меняется в лучшую сторону. Европеизировался, что ли»

    Черчесов: «Ференцварош» намерен выиграть Кубок Венгрии»

    Источник: сайт «Ференцвароша»

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