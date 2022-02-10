Дивеев: «Ничего не знаю про интерес «Наполи» и «Венеции»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны итальянских клубов.

– Каждое трансферное окно появляются слухи о том, что тобой интересуются в Италии. Летом была «Венеция», зимой – «Наполи».

– Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь.

Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы.

А пока все мысли только о ЦСКА — работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется.