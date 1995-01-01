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    Дивеев: «Ничего не знаю про интерес «Наполи» и «Венеции»

    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны итальянских клубов.

    – Каждое трансферное окно появляются слухи о том, что тобой интересуются в Италии. Летом была «Венеция», зимой – «Наполи».

    – Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь.

    Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы.

    А пока все мысли только о ЦСКА — работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется.

    • В этом сезоне Дивеев провел за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3372

      Axe111 27 минут назад

      Интерес Наполи))))))

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