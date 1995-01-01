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    «Барселона» отказалась от подписания Кессье (Sport.es)

    «Барселона» больше не претендует на полузащитника «Милана» Франка Кессье.

    Каталонский клуб отказался от перехода игрока из-за его требований по зарплате – более 5 миллионов евро в год.

    В «Барсе» посчитали нецелесообразным столько платить футболисту, чье подписание не приоритетно.

    • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
    • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

    Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

    Кессье может бесплатно перейти из «Милана» в «Интер» или «Ювентус»

    «Барселона» пытается подписать Кессье

    Источник: Sport.es

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