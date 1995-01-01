«Барселона» отказалась от подписания Кессье (Sport.es)

«Барселона» больше не претендует на полузащитника «Милана» Франка Кессье.

Каталонский клуб отказался от перехода игрока из-за его требований по зарплате – более 5 миллионов евро в год.

В «Барсе» посчитали нецелесообразным столько платить футболисту, чье подписание не приоритетно.

В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.

Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.

Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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