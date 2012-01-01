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    Лапорта хочет потратить деньги от Spotify на Холанда

    Ранее сообщалось, что музыкальный сервис Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны».

    Президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет использовать спонсорские деньги на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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    Источник: El Golazo de Gol

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