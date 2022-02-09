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    Фелиш: «Полгода я играл со сломанной костью в ступне»

    Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал, что ему приходилось играть со сломанной ногой. Когда это было, португалец не уточнил.

    «Я играл полгода со сломанной костью в ступне. Люди этого не знают», – сказал Фелиш.

    • Фелиш в этом сезоне провел 13 матчей в Примере, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его цена – 80 миллионов.
    • Он воспитанник «Бенфики».

    Фелиш – о целях: «Выиграть ЛЧ, ЧМ или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч»

    Фелиш может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Сити»

    Симеоне, Гризманн, Коке, Фелиш и Эррера заразились коронавирусом

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12031

      Fusballer 30 минут назад

      Серьезно за Золотой мяч нацелился!

      0
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      Рейтинг: +4788

      TOMSON 1 час назад

      Ну и дурак. Суарес тоже с коленом бегал и что? В нужный момент об этом никто и не вспомнил.
      Здоровье одно и все залатать не удастса …

      0
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      Рейтинг: +108

      Zlatan2718 1 час назад

      потом само прошло ?..

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