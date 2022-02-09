Фелиш: «Полгода я играл со сломанной костью в ступне»

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал, что ему приходилось играть со сломанной ногой. Когда это было, португалец не уточнил.

«Я играл полгода со сломанной костью в ступне. Люди этого не знают», – сказал Фелиш.

Фелиш в этом сезоне провел 13 матчей в Примере, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Его цена – 80 миллионов.

Он воспитанник «Бенфики».

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