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    Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

    Защитник «Вест Хэма» Курт Зума может сесть в тюрьму за удар ногой кошки. Видео было опубликовано накануне.

    Согласно статье 113-6 уголовного кодекса Франции, Зума грозит четыре года тюрьмы за преступное деяние, совершенное в другой стране.

    • Игрок извинился за поступок.
    • Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

    Adidas расторг спонсорский контракт с Зума после видео с кошкой

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1057

      стоп кран 35 секунд назад

      А маховик то раскручивается....Ежели посадят ---половина кошек без хозяев останутся. Отправят их хозяева на вольные хлеба со словами ---Вали отселя, мышей не ловишь, жрешь Вискаса на мои ползарплаты...А завтра я случайно тебе на хвост наступлю, так меня за это на зону законопатят...Ну его нафиг. )))

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      Рейтинг: +844

      mama1991 22 минуты назад

      Конченые уроды эти англичашки... сколько крови детей на их руках....

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