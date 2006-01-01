Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума может сесть в тюрьму за удар ногой кошки. Видео было опубликовано накануне.

Согласно статье 113-6 уголовного кодекса Франции, Зума грозит четыре года тюрьмы за преступное деяние, совершенное в другой стране.

Игрок извинился за поступок.

Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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