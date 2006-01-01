Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

А маховик то раскручивается....Ежели посадят ---половина кошек без хозяев останутся. Отправят их хозяева на вольные хлеба со словами ---Вали отселя, мышей не ловишь, жрешь Вискаса на мои ползарплаты...А завтра я случайно тебе на хвост наступлю, так меня за это на зону законопатят...Ну его нафиг. )))
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума может сесть в тюрьму за удар ногой кошки. Видео было опубликовано накануне.
Согласно статье 113-6 уголовного кодекса Франции, Зума грозит четыре года тюрьмы за преступное деяние, совершенное в другой стране.
- Игрок извинился за поступок.
- Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
- Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.
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