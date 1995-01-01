«Уфа» отдала вратаря Кузнецова в «Велес». Осенью он отбил пять пенальти в одном матче

Голкипер «Уфы» Алексей Кузнецов отдан в аренду в «Велес» из ФНЛ. Она рассчитана до конца сезона.

«Вратарь запомнился тем, что в этом сезоне в кубковом матче отбил пять ударов из пяти в послематчевой серии пенальти с «Легион-Динамо», – напомнила ФНЛ.

25-летний уроженец Брянска стоит 450 тысяч евро.

В сезоне РПЛ Кузнецов на поле не выходил.

«Велес» идет в ФНЛ 10-м.

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