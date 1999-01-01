Adidas расторг спонсорский контракт с Зума после видео с кошкой

Людей как тараканов уничтожают, мир сошёл с ума, чёрные, ваш выход!
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума лишился спонсорского контракта с Adidas. Компания подтвердила расторжение соглашения после публикации видео, где игрок пнул кошку.
О прекращении спонсорства «Вест Хэма» сообщил и частный медицинский страховщик Vitality.
- Игрок извинился за поступок.
- Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
- Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.
Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)
Vitality завершил спонсорство «Вест Хэма» после видео с Зума
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