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    Adidas расторг спонсорский контракт с Зума после видео с кошкой

    Защитник «Вест Хэма» Курт Зума лишился спонсорского контракта с Adidas. Компания подтвердила расторжение соглашения после публикации видео, где игрок пнул кошку.

    О прекращении спонсорства «Вест Хэма» сообщил и частный медицинский страховщик Vitality.

    • Игрок извинился за поступок.
    • Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

    Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

    Vitality завершил спонсорство «Вест Хэма» после видео с Зума

    У Зума забрали кошек до завершения расследования. «Вест Хэм» оштрафовал его на 250 тысяч

    Источник: Football London

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +844

      mama1991 19 минут назад

      Людей как тараканов уничтожают, мир сошёл с ума, чёрные, ваш выход!

      0
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      Рейтинг: +88

      ugc-gaming 25 минут назад

      Курт четко отвел разговоры от Гринвуда. Кисок обижать большее зло, чем курочек

      0
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      Рейтинг: +10922

      BRO_football 1 час назад

      А если Зума чернокожий, то это не значит, что ему можно всё? И любое обвинение в его адрес можно было расценивать как расизм? Давно ли в Англии это отменили?

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      Рейтинг: +38848

      Project Бабангида 1 час назад

      кошка походу трёх полосная была

      1
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      Рейтинг: +53

      footbil 1 час назад

      За кошку и двор стреляю в упор. Ибо не фиг пушистого обижать.

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