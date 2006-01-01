Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Vitality завершил спонсорство «Вест Хэма» после видео с Зума

    Британская компания Vitality завершила спонсорские отношения с «Вест Хэмом». Частному медицинскому страховщику не понравилось, что клуб не применил никаких санкций к защитнику Курту Зума после публикации видео, где он пнул кошку.

    «Мы были очень огорчены видео, которое мы видели с Куртом Зума. Vitality осуждает жестокое обращение с животными и насилие любого рода.

    Мы крайне разочарованы решением, впоследствии вынесенным клубом в ответ на этот инцидент. Таким образом, мы немедленно приостанавливаем наше спонсорство «Вест Хэма», – сообщила компания.

    • Игрок извинился за поступок.
    • Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

    Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

    Adidas расторг спонсорский контракт с Зума после видео с кошкой

    У Зума забрали кошек до завершения расследования. «Вест Хэм» оштрафовал его на 250 тысяч

    Источник: твиттер Vitality UK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1909

      spam2009 12 минут назад

      То шлюхи, то кошки, скоро комара уже убить нельзя будет. Хотя пинать кошку такое себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4215

      Бомбардиръ 1 час назад

      Весь сыр-бор из-за какого-то шкодливого кота... Дожили. Ещё права ему давайте, чтобы он качал их)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Stavr007 > Бомбардиръ 1 час назад

      весело наверно смотреть как бьют беззащитного животного? почему бы ему на льва или тигра не нарваться, вот бы позабавился

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      mama1991 > Stavr007 18 минут назад

      Львов и тигров так же отстреливают, тоже мне напугал... зоозащитник с ра ный

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru