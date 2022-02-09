Vitality завершил спонсорство «Вест Хэма» после видео с Зума

Британская компания Vitality завершила спонсорские отношения с «Вест Хэмом». Частному медицинскому страховщику не понравилось, что клуб не применил никаких санкций к защитнику Курту Зума после публикации видео, где он пнул кошку.

«Мы были очень огорчены видео, которое мы видели с Куртом Зума. Vitality осуждает жестокое обращение с животными и насилие любого рода.

Мы крайне разочарованы решением, впоследствии вынесенным клубом в ответ на этот инцидент. Таким образом, мы немедленно приостанавливаем наше спонсорство «Вест Хэма», – сообщила компания.