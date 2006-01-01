Vitality завершил спонсорство «Вест Хэма» после видео с Зума

Британская компания Vitality завершила спонсорские отношения с «Вест Хэмом». Частному медицинскому страховщику не понравилось, что клуб не применил никаких санкций к защитнику Курту Зума после публикации видео, где он пнул кошку.

«Мы были очень огорчены видео, которое мы видели с Куртом Зума. Vitality осуждает жестокое обращение с животными и насилие любого рода.

Мы крайне разочарованы решением, впоследствии вынесенным клубом в ответ на этот инцидент. Таким образом, мы немедленно приостанавливаем наше спонсорство «Вест Хэма», – сообщила компания.

Игрок извинился за поступок.

Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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