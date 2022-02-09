Фелиш – о целях: «Выиграть ЛЧ, ЧМ или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о своих целях.

«Выиграть Лигу чемпионов, взять чемпионат мира или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч».

Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться, работать с умом, заботиться о себе, теле и разуме. Быть полностью сосредоточенным на себе», – сказал Фелиш.

Фелиш в этом сезоне провел 13 матчей в Примере, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Его цена – 80 миллионов.

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