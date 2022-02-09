Фелиш – о целях: «Выиграть ЛЧ, ЧМ или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч»

Ну вот умеет юморить человек, ну умеет же. Поднял настроение на 2 недели вперед, ну красавчик же. Чувство юмора 10 из 10.
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о своих целях.
«Выиграть Лигу чемпионов, взять чемпионат мира или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч».
Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться, работать с умом, заботиться о себе, теле и разуме. Быть полностью сосредоточенным на себе», – сказал Фелиш.
- Фелиш в этом сезоне провел 13 матчей в Примере, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его цена – 80 миллионов.
Фелиш может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Сити»
Симеоне, Гризманн, Коке, Фелиш и Эррера заразились коронавирусом
«Атлетико» отпустит Фелиша, если получит крупное предложение зимой. Он хочет уйти