Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Фелиш – о целях: «Выиграть ЛЧ, ЧМ или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч»

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о своих целях.

    «Выиграть Лигу чемпионов, взять чемпионат мира или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч».

    Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться, работать с умом, заботиться о себе, теле и разуме. Быть полностью сосредоточенным на себе», – сказал Фелиш.

    • Фелиш в этом сезоне провел 13 матчей в Примере, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его цена – 80 миллионов.

    Фелиш может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Сити»

    Симеоне, Гризманн, Коке, Фелиш и Эррера заразились коронавирусом

    «Атлетико» отпустит Фелиша, если получит крупное предложение зимой. Он хочет уйти

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      TANNER 12 минут назад

      Ну вот умеет юморить человек, ну умеет же. Поднял настроение на 2 недели вперед, ну красавчик же. Чувство юмора 10 из 10.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru