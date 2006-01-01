«Химки» объявили об аренде защитника «Браги» Вианы

Химки задумали проект Анжи-2 ?...
Защитник «Браги» Бруно Виана перешел в «Химки».
Подмосковный клуб арендовал 27-летнего бразильца до конца сезона.
- В прошлом году Виана был в аренде во «Фламенго».
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
- «Химки» замыкают таблицу РПЛ.
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