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    «Химки» объявили об аренде защитника «Браги» Вианы

    Защитник «Браги» Бруно Виана перешел в «Химки».

    Подмосковный клуб арендовал 27-летнего бразильца до конца сезона.

    • В прошлом году Виана был в аренде во «Фламенго».
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.
    • «Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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    Защитник «Браги» Виана прошел медосмотр в «Химках». Об аренде объявят в ближайшее время

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    Источник: сайт «Химок»

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