Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)

    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли».

    По информации журналиста Руди Галетти, 51-летнему португальцу предложили контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро.

    Ранее Витория отказался возглавить другой саудовский клуб – «Аль-Фатех».

    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • С января 2019-го по декабрь 2020-го года он работал в саудовском клубе «Аль-Наср».

    Джикия – о Витории: «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб»

    Витория отказался возглавить «Фламенго» после ухода из «Спартака». Он вернется к работе летом (Паулу Барбоза)

    Соболев: «Все ждали от Витории прощальную речь, но он ее не произнес»

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 31 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:42
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13749

      житель СПб 1 час назад

      Ну и хорошо! Человек заслуживает уважения и внимания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15512

      paracetamol 1 час назад

      От слива свинарей Витька только выиграл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20714

      JTherry 1 час назад

      саудиты оценили работу Руя со Спартаком в евролигах...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4980

      rash1959 1 час назад

      . Полгода нервотрёпки и скромных денег в РПЛ. Руй просрал из жизни полгода..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Дубина 2 часа назад

      А Сережки Семаку кроме баклажанов то и не кто больше не предложит ни где,у него целей нет нигде,кроме купленного газпромом липового чемпионата страны)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13749

      житель СПб > Дубина 1 час назад

      Да что Вас так не по детски будоражит?! Вы с Семаком что, вместе играли, что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1482

      PassCSKA 2 часа назад

      Хоть я и болельщик ЦСКА, Руй мне понравился - видно что искренний мужик и неплохой тренер! Удачи ему, пусть кайфует на бабки шейхов))

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru