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  • «Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)

«Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)

9 февраля 2022, 16:42
6

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли».

По информации журналиста Руди Галетти, 51-летнему португальцу предложили контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро.

Ранее Витория отказался возглавить другой саудовский клуб – «Аль-Фатех».

  • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
  • С января 2019-го по декабрь 2020-го года он работал в саудовском клубе «Аль-Наср».

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Источник: твиттер Руди Галетти

Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 31 тысячи подписчиков.

Азия Витория Руй
Комментарии (6)
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Aldo.CSKA
1644414754
Хоть я и болельщик ЦСКА, Руй мне понравился - видно что искренний мужик и неплохой тренер! Удачи ему, пусть кайфует на бабки шейхов))
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rash1959
1644416039
. Полгода нервотрёпки и скромных денег в РПЛ. Руй просрал из жизни полгода..
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JTherry
1644416299
саудиты оценили работу Руя со Спартаком в евролигах...)
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paracetamol
1644416527
От слива свинарей Витька только выиграл!
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житель СПб
1644417153
Ну и хорошо! Человек заслуживает уважения и внимания.
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