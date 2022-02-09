«Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли».

По информации журналиста Руди Галетти, 51-летнему португальцу предложили контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро.

Ранее Витория отказался возглавить другой саудовский клуб – «Аль-Фатех».