«Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли».
По информации журналиста Руди Галетти, 51-летнему португальцу предложили контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро.
Ранее Витория отказался возглавить другой саудовский клуб – «Аль-Фатех».
- Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
- С января 2019-го по декабрь 2020-го года он работал в саудовском клубе «Аль-Наср».
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 31 тысячи подписчиков.