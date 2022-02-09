Смородская: «Карьера Кокорина закончена»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что карьера нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина подошла к концу. От него пытаются избавиться.

– Если Кокорин получит статус свободного агента, кому в России он мог бы быть интересен?

– Вы знаете, я бы его не взяла. Это все, что могу сказать. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно. Чем бы он мог заняться после завершения карьеры? Думать об том, что произойдет завтра, – задача игрока. Поэтому надо стараться быть сговорчивым на переговорах. Нужно понимать, что впереди еще предстоит целая жизнь.