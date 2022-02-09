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Смородская: «Карьера Кокорина закончена»

9 февраля 2022, 12:50
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что карьера нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина подошла к концу. От него пытаются избавиться.

– Если Кокорин получит статус свободного агента, кому в России он мог бы быть интересен?

– Вы знаете, я бы его не взяла. Это все, что могу сказать. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно. Чем бы он мог заняться после завершения карьеры? Думать об том, что произойдет завтра, – задача игрока. Поэтому надо стараться быть сговорчивым на переговорах. Нужно понимать, что впереди еще предстоит целая жизнь.

  • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
  • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
  • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Юрэс
1644401452
ОНА ЗАКОНЧИЛА СЬЬЬ ещё 4 года назад
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Plyash
1644401776
Эвона,какую новость для нас открыла,умница.А мы,глупые,ни сном-ни духом. Сдаётся мне,что ты единственная,кто может ему помочь,с твоим-то опытом.Парень для тебя совсем юный,денежный - кусочек лакомый.Главное,пообещай чего-нибудь сладенькое,от чего он не сможет отказаться,тебе обязательно перепадёт,может финансово,может физически, что в твоём возрасте тоже зачёт.Удачи.
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alex1951
1644402514
Экзотично. Спартак,Зенит,Евро2016,Шампунь.Девки.Бар.Табуретки.Турма.О,чудо.Италия. Фиорентина.Безвредная работа.Шлифовщик скамеек.Зарплата выше средней. И финал..... Смородская зовет домой Кокошу.....сердце неровно дышит....
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Vitaga
1644409120
когда же эта тупая курица заткнется
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serglider
1644413669
Кокоша красавчег! Где еще можно ничего не делая получать такие бабки? Сидим и завидуем черной завистью: усыхающая зарплата, ипотека, кредиты, инфляция... А тут тебе пять лямов евриков - Нааааа... За просто посидеть на скамейке))) Красапед! Жизнь удалась, если не будет идиотом и не спустит все на шлюх, сомнительные бизнес-проекты и предметы роскоши...
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житель СПб
1644417569
Я бы не торопился с такими категоричными оценками.
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Форвард 79
1644428421
Кокорину надо дошланговать контракт Потом свободным агентом попробывать втюхаться какому нибудь из наших клубов Если не выйдет, то буцы на гвоздь и экспертом на матч тв))
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Kollljan
1644476156
Карьера Смородской закончена уже давно.
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Hektor 84
1644514747
Проснулась тупая бабища! Уже давно закончилась, в принципе она у него и не начиналась.
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Hektor 84
1644514885
Тупая бабища каждый день о себе напоминает, вдруг еще в какой клуб позовут бабла подрасписдить.
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