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    Смородская: «Карьера Кокорина закончена»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что карьера нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина подошла к концу. От него пытаются избавиться.

    – Если Кокорин получит статус свободного агента, кому в России он мог бы быть интересен?

    – Вы знаете, я бы его не взяла. Это все, что могу сказать. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно. Чем бы он мог заняться после завершения карьеры? Думать об том, что произойдет завтра, – задача игрока. Поэтому надо стараться быть сговорчивым на переговорах. Нужно понимать, что впереди еще предстоит целая жизнь.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10479

      alex1951 15 минут назад

      Экзотично. Спартак,Зенит,Евро2016,Шампунь.Девки.Бар.Табуретки.Турма.О,чудо.Италия.
      Фиорентина.Безвредная работа.Шлифовщик скамеек.Зарплата выше средней.
      И финал.....
      Смородская зовет домой Кокошу.....сердце неровно дышит....

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      Рейтинг: +10764

      playsh 27 минут назад

      Эвона,какую новость для нас открыла,умница.А мы,глупые,ни сном-ни духом.
      Сдаётся мне,что ты единственная,кто может ему помочь,с твоим-то опытом.Парень для тебя совсем юный,денежный - кусочек лакомый.Главное,пообещай чего-нибудь сладенькое,от чего он не сможет отказаться,тебе обязательно перепадёт,может финансово,может физически,
      что в твоём возрасте тоже зачёт.Удачи.

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      Рейтинг: +837

      Юрэс 32 минуты назад

      ОНА ЗАКОНЧИЛА СЬЬЬ ещё 4 года назад

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      Рейтинг: +10764

      playsh > Юрэс 24 минуты назад

      Или кончила?Последний раз...Надо помочь.

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      Рейтинг: +837

      Юрэс > playsh 18 минут назад

      Нет ничего НЕВОЗМОЖНОГО
      Главное не закусывать

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