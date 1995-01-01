Боец UFC Блахович – Зума: «Если ты такой крутой, попробуй пнуть меня. Кусок дерьма»

Ян Блахович, боец UFC, отреагировал на видео, где защитник «Вест Хэма» Курт Зума пнул кошку. Он назвал француза дерьмом.

«Если ты такой крутой, мать твою, попробуй пнуть меня. Кусок дерьма.

Нет терпимости к жестокому обращению с животными», – написал Блахович.

Игрок извинился за поступок.

Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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