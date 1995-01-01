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    Боец UFC Блахович – Зума: «Если ты такой крутой, попробуй пнуть меня. Кусок дерьма»

    Ян Блахович, боец UFC, отреагировал на видео, где защитник «Вест Хэма» Курт Зума пнул кошку. Он назвал француза дерьмом.

    «Если ты такой крутой, мать твою, попробуй пнуть меня. Кусок дерьма.

    Нет терпимости к жестокому обращению с животными», – написал Блахович.

    • Игрок извинился за поступок.
    • Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Яна Блаховича

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +837

      Юрэс 41 минуту назад

      Это способ отвлечь НАРОД от НАСТОЯЩИХ ПРОБЛЕМ.

      1
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      Рейтинг: +1248

      zarsm 52 минуты назад

      Красава, Зума ничтожество.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2290

      acor94 1 час назад

      Это он так намекнул, что чёрные парни такого же цвета что и дерьмо? Ну не расист ли? Осуждаю!

      2
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      Рейтинг: +38832

      Project Бабангида > acor94 48 минут назад

      а если кошка чёрная то с юридической точки зрения уже Зума из обычного гудрона в расиста превращается

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      Рейтинг: +837

      Юрэс > acor94 30 минут назад

      Хрень несёшь

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