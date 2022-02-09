Петербургская телеведущая опубликовала переписку с Радимовым. Он называл ее сукой

Ай да Радимов, ай да сукин сын.)))
Телеведущая петербургского отделения ВГТРК Оксана Черных опубликовала переписку с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым. Он намекал ей на отношения.
В одном из сообщений Радимов назвал женщину сукой.
- Радимов – воспитанник петербургского футбола.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».
- В системе клуба он работает с 2011 года.
Радимов pic.twitter.com/6MVpflgzPh– Руслан Абушкин (@abushkin2) February 9, 2022
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