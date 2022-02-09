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    Петербургская телеведущая опубликовала переписку с Радимовым. Он называл ее сукой

    Телеведущая петербургского отделения ВГТРК Оксана Черных опубликовала переписку с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым. Он намекал ей на отношения.

    В одном из сообщений Радимов назвал женщину сукой.

    • Радимов – воспитанник петербургского футбола.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».
    • В системе клуба он работает с 2011 года.

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    Радимов: «Если отталкиваться от последних результатов «Бетиса», то у «Зенита» нет шансов. Но у них переизбыток матчей»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1033

      стоп кран 2 минуты назад

      Ай да Радимов, ай да сукин сын.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15909

      Garrincha58 10 минут назад

      а что тут такого "су ....ка" вполне литературное слово женского роду племени

      0
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    • ...
      Рейтинг: +293

      SMITHI 13 минут назад

      Бомжи есть бомжи. С жиру бесятся, отбросы.

      0
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      Рейтинг: +2922

      Derzkiy1 19 минут назад

      В Питере есть нормальные футболисты? Газпром всех избаловал, людей за людей не считают

      0
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      Рейтинг: +1035

      Борисыч1 33 минуты назад

      Бомжи и есть бомжи. А Радимов один из самых мерзких представителей своего племени.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +837

      Юрэс 39 минут назад

      Литературный лексикон. ХА ХА ХА

      1
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      Рейтинг: +3215

      Иван Петров 1986 44 минуты назад

      Он же из культурной столицы. У них у всех бомжей так принято.

      1
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      Рейтинг: +488

      Янвapь 69 57 минут назад

      Ну а чё тут такова ? В культурной столице женщин ..уками все называют

      2
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    • ...
      Рейтинг: +38832

      Project Бабангида 58 минут назад

      я понимаю что Булановой уже всё равно , но свои две песни она просто обязана отплакать

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      ААМ 1 час назад

      Радимов, как тренер и человек. ещё то д*ерьмо,

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