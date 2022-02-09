Петербургская телеведущая опубликовала переписку с Радимовым. Он называл ее сукой

Телеведущая петербургского отделения ВГТРК Оксана Черных опубликовала переписку с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым. Он намекал ей на отношения.

В одном из сообщений Радимов назвал женщину сукой.

Радимов – воспитанник петербургского футбола.

Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».

В системе клуба он работает с 2011 года.

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