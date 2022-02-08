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    Лисакович: «Уход Рангника в «МЮ» – шок. В «Локо» все для него делалось, под его видение»

    Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, выступавший за «Локомотив», рассказал, как в столичном клубе отреагировали на уход Ральфа Рангника в «МЮ».

    – Расскажи, как команда отреагировала на приход Рангника?

    – Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию?

    И мы ждали, что он хочет выстроить, как он видит развитие команды. Начал меняться тренировочный процесс, изменилось питание, все начали выстраивать заново.

    – Когда он внезапно ушел в «МЮ», какой была реакция?

    – Все удивились, это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было: «Локо» или «МЮ» – выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются.

    Но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором.

    – Какой у него был контакт с игроками?

    – После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас.

    • Рангник с июля по ноябрь 2021 года руководил спортивным департаментом «Локомотива».
    • «МЮ» назначил немца тренером до конца сезона, а летом он должен стать консультантом клуба.

    Лисакович: «Когда лимит жестче, россияне играют спокойно. Если ослабят – в Россию начнут тащить легионеров»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2022 23:59
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