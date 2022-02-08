Лисакович: «Уход Рангника в «МЮ» – шок. В «Локо» все для него делалось, под его видение»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, выступавший за «Локомотив», рассказал, как в столичном клубе отреагировали на уход Ральфа Рангника в «МЮ».

– Расскажи, как команда отреагировала на приход Рангника?

– Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию?

И мы ждали, что он хочет выстроить, как он видит развитие команды. Начал меняться тренировочный процесс, изменилось питание, все начали выстраивать заново.

– Когда он внезапно ушел в «МЮ», какой была реакция?

– Все удивились, это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было: «Локо» или «МЮ» – выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются.

Но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором.

– Какой у него был контакт с игроками?

– После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас.