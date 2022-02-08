Яровинский: «Рубин» звал Василия Березуцкого, но он решил идти к брату в ЦСКА»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему в клубе не оказалось тренера Василия Березуцкого. Он предпочел уйти в ЦСКА.
— Кстати, не было желания усилить тренерский штаб — не звали к себе Василия Березуцкого?
— Я звал. Леонид Викторович Слуцкий тоже звал. Но Вася изначально принял решение идти к брату в ЦСКА.
- Березуцкий в январе покинул «Краснодар».
- Ранее Василий Березуцкий был в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе».
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м, «Рубин» – 10-м.
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