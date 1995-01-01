Россия сыграет в Лиге наций с Исландией и Албанией на «ВТБ Арене»

Сборная России определилась с местом проведения первых двух домашних матчей Лиги наций. Они состоятся в июне.

10 числа россияне примут на московской «ВТБ Арене» Исландию, а через три дня там же сыграют с Албанией. Место проведения оставшейся домашней встречи с Израилем не определено.

Турнир для россиян начнется 2 июня гостевым матчем против Албании.

Через 4 дня состоится матч в Израиле.

В марте Россия предстоит борьба за путевку на ЧМ-2022.

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