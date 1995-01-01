Россия сыграет в Лиге наций с Исландией и Албанией на «ВТБ Арене»

База + стадион в нагрузку, молодцы Динамики везде подсуетились )))
Сборная России определилась с местом проведения первых двух домашних матчей Лиги наций. Они состоятся в июне.
10 числа россияне примут на московской «ВТБ Арене» Исландию, а через три дня там же сыграют с Албанией. Место проведения оставшейся домашней встречи с Израилем не определено.
- Турнир для россиян начнется 2 июня гостевым матчем против Албании.
- Через 4 дня состоится матч в Израиле.
- В марте Россия предстоит борьба за путевку на ЧМ-2022.
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