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    Россия сыграет в Лиге наций с Исландией и Албанией на «ВТБ Арене»

    Сборная России определилась с местом проведения первых двух домашних матчей Лиги наций. Они состоятся в июне.

    10 числа россияне примут на московской «ВТБ Арене» Исландию, а через три дня там же сыграют с Албанией. Место проведения оставшейся домашней встречи с Израилем не определено.

    • Турнир для россиян начнется 2 июня гостевым матчем против Албании.
    • Через 4 дня состоится матч в Израиле.
    • В марте Россия предстоит борьба за путевку на ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7791

      FanatSerj 1 час назад

      База + стадион в нагрузку, молодцы Динамики везде подсуетились )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9455

      Alekxei Z. 1 час назад

      Спрашивается зачем гробить одно поле, при пустующих Лужниках ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +57964

      portero > Alekxei Z. 39 минут назад

      О поле точно не думают, просто выгодно отдельным людям у власти...

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