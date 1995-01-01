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    Полиция не будет возбуждать дело на Зума из-за избиения кошки (Sky Sports)

    Полиция не будет проводить расследование из-за видео, на котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума бьет ногой свою кошку.

    Ранее 27-лтений француз извинился за свой поступок. Клуб осудил действия игрока.

    • Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

    «Моему поведению нет оправданий». Зума извинился за видео с избиением кошки

    Зума ударил кошку ногой. Его могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

    «Вест Хэм» показал первую тренировку в клубе Влашича и Зума

    Источник: Sky Sports

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