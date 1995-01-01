Полиция не будет возбуждать дело на Зума из-за избиения кошки (Sky Sports)

Полиция не будет проводить расследование из-за видео, на котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума бьет ногой свою кошку.

Ранее 27-лтений француз извинился за свой поступок. Клуб осудил действия игрока.

Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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