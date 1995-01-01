Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    «Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

    Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может перейти в «Ахмат».

    По информации Metaratings, грозненский клуб активно интересуется 25-летним хавбеком и уже начал переговоры о трансфере футболиста.

    В Трошечкине заинтересован лично главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.

    • Трошечкин – опорный полузащитник.
    • Он провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

    «Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru