«Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может перейти в «Ахмат».

По информации Metaratings, грозненский клуб активно интересуется 25-летним хавбеком и уже начал переговоры о трансфере футболиста.

В Трошечкине заинтересован лично главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.

Трошечкин – опорный полузащитник.

Он провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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