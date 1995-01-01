«Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может перейти в «Ахмат».
По информации Metaratings, грозненский клуб активно интересуется 25-летним хавбеком и уже начал переговоры о трансфере футболиста.
В Трошечкине заинтересован лично главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.
- Трошечкин – опорный полузащитник.
- Он провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
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