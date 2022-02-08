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  • Джикия: «Хочется забыть всe, что было в РПЛ в 2021 году. «Спартак» обязан цепляться за прямую путeвку в еврокубки»

Джикия: «Хочется забыть всe, что было в РПЛ в 2021 году. «Спартак» обязан цепляться за прямую путeвку в еврокубки»

8 февраля 2022, 10:37
4

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о девятом месте команды в РПЛ.

― В конце 2021-го ты говорил, что не нашeл ответа на вопрос, почему «Спартак» в РПЛ и Лиге Европы был таким разным. Сейчас ответ есть?

― Нет. После окончания первой половины сезона я о футболе начал разговаривать только в тот момент, когда стал выполнять предсезонную программу.

Всe, что было в РПЛ в 2021 году, хочется побыстрее забыть. Конечно, чтобы изменить всe в лучшую сторону, есть желание найти ответы. Надеюсь, в этом поможет новый тренерский штаб, и мы исправим ситуацию.

― Быстро отошeл от такой первой половины сезона?

― Первые дни было непросто, крутил в голове моменты, которые могли сложиться по-другому. Потом отошeл, да. Есть приятные воспоминания о Лиге Европы. Первое место грело душу. Но очевидно, что результат в РПЛ никуда не годится – худшая первая половина сезона за всe то время, что я играю за «Спартак».

― За что биться «Спартаку» во второй половине сезона? Игнатов считает, что можно попробовать зацепиться за «Зенит».

― Он сказал, конечно, хорошо. Но при всeм уважении к Михаилу Игнатову, я скажу по-другому. «Надо быть как можно выше и набрать максимальное количество очков» ― банальные слова. Мне бы хотелось, чтобы у «Спартака» стабилизировалась игра. Мы обязаны цепляться за прямую путeвку в еврокубки.

  • «Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.
  • Весной москвичи сыграют в 1/8 финала турнира.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (4)
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paracetamol
1644306182
Должен, да не обязан, как говорится.
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Plyash
1644308329
Джи,остался какой-то пустяк - прекратить словоблудие,выйти на поле и показать всё,на что вы способны.
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SLADE2019
1644309254
В общем, столетие клуба коту под хвост.
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