Джикия: «Хочется забыть всe, что было в РПЛ в 2021 году. «Спартак» обязан цепляться за прямую путeвку в еврокубки»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о девятом месте команды в РПЛ.

― В конце 2021-го ты говорил, что не нашeл ответа на вопрос, почему «Спартак» в РПЛ и Лиге Европы был таким разным. Сейчас ответ есть?

― Нет. После окончания первой половины сезона я о футболе начал разговаривать только в тот момент, когда стал выполнять предсезонную программу.

Всe, что было в РПЛ в 2021 году, хочется побыстрее забыть. Конечно, чтобы изменить всe в лучшую сторону, есть желание найти ответы. Надеюсь, в этом поможет новый тренерский штаб, и мы исправим ситуацию.

― Быстро отошeл от такой первой половины сезона?

― Первые дни было непросто, крутил в голове моменты, которые могли сложиться по-другому. Потом отошeл, да. Есть приятные воспоминания о Лиге Европы. Первое место грело душу. Но очевидно, что результат в РПЛ никуда не годится – худшая первая половина сезона за всe то время, что я играю за «Спартак».

― За что биться «Спартаку» во второй половине сезона? Игнатов считает, что можно попробовать зацепиться за «Зенит».

― Он сказал, конечно, хорошо. Но при всeм уважении к Михаилу Игнатову, я скажу по-другому. «Надо быть как можно выше и набрать максимальное количество очков» ― банальные слова. Мне бы хотелось, чтобы у «Спартака» стабилизировалась игра. Мы обязаны цепляться за прямую путeвку в еврокубки.

«Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.

Весной москвичи сыграют в 1/8 финала турнира.

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