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    Джикия: «Хочется забыть всe, что было в РПЛ в 2021 году. «Спартак» обязан цепляться за прямую путeвку в еврокубки»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о девятом месте команды в РПЛ.

    ― В конце 2021-го ты говорил, что не нашeл ответа на вопрос, почему «Спартак» в РПЛ и Лиге Европы был таким разным. Сейчас ответ есть?

    ― Нет. После окончания первой половины сезона я о футболе начал разговаривать только в тот момент, когда стал выполнять предсезонную программу.

    Всe, что было в РПЛ в 2021 году, хочется побыстрее забыть. Конечно, чтобы изменить всe в лучшую сторону, есть желание найти ответы. Надеюсь, в этом поможет новый тренерский штаб, и мы исправим ситуацию.

    ― Быстро отошeл от такой первой половины сезона?

    ― Первые дни было непросто, крутил в голове моменты, которые могли сложиться по-другому. Потом отошeл, да. Есть приятные воспоминания о Лиге Европы. Первое место грело душу. Но очевидно, что результат в РПЛ никуда не годится – худшая первая половина сезона за всe то время, что я играю за «Спартак».

    ― За что биться «Спартаку» во второй половине сезона? Игнатов считает, что можно попробовать зацепиться за «Зенит».

    ― Он сказал, конечно, хорошо. Но при всeм уважении к Михаилу Игнатову, я скажу по-другому. «Надо быть как можно выше и набрать максимальное количество очков» ― банальные слова. Мне бы хотелось, чтобы у «Спартака» стабилизировалась игра. Мы обязаны цепляться за прямую путeвку в еврокубки.

    • «Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии14
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      Рейтинг: +12

      zafo83 28 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com ---

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      Рейтинг: +13667

      Cleaner 1 час назад

      И мне тут втирают, что Джикия адекватен!!! То про хлеб бред нес, теперь про Еврокубки. Неужели настолько к пенсии разум потерял, что не видит, что его команда в ФНЛ катится??????????????????????...(

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      Рейтинг: +363

      SLADE2019 1 час назад

      В общем, столетие клуба коту под хвост.

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      Рейтинг: +10715

      playsh 1 час назад

      Джи,остался какой-то пустяк - прекратить словоблудие,выйти на поле и показать всё,на что вы способны.

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      Рейтинг: +13667

      Cleaner > playsh 1 час назад

      Да ни на что Джикия уже года два как не способен. Ни в сборной, ни в клубе. Просто так, на ровном месте 1:7 от Зенита НЕ БЫВАЮТ!!!...(((

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      Рейтинг: +9450

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Хочется попросить игроков , поменьше бы пустых слов.
      "Должны", "обязаны"...
      На поле показывайте свою состоятельность.
      Не сможете в следующем году , милости просим на трансфер, купят тех кто сможет.

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      Рейтинг: +23225

      bset > Alekxei Z. 1 час назад

      Футболисты бы с радостью просто играли бы себе в футбол. Но есть пресс-конференции, журналисты и клубные ТВ. Они просто вынуждены делать громкие заявления.

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      Рейтинг: +13667

      Cleaner > bset 1 час назад

      Не нужно в интервью обещать то, что НЕВЫПОЛНИМО. Нужно честно сказать, что ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА Спартака на весну - НЕ ВЫЛЕТЕТЬ В ФНЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(((((((((((((((

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      Рейтинг: +23225

      bset > Cleaner 37 минут назад

      Можно зарабатывать 50 тысяч в месяц и говорить "Моя задача получать не меньше 30". И кому это? И зачем? Задачи надо ставить оптимистичные, чтобы было, куда расти. А чтобы не вылететь в ФНЛ, Спартаку делать ничего не нужно. Как бы некоторые не хотели, Спартаку до ФНЛ ой как далеко.

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      Рейтинг: +23225

      bset > Cleaner 33 минуты назад

      И вообще, в сезоне 2013/14 ЦСКА начинал весну на 5-м месте после 19 туров, отставая от первого места. Начал с поражения от Динамо. В итоге стал чемпионом. Спартак от 4-го места в 7 очках после 18 туров. Плюс прямую путевку в ЛЕ можно получить через победу в кубке, на которую у Спартака есть все шанс

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      Рейтинг: +13667

      Cleaner > bset 30 минут назад

      Серьезно? Если Вы со СТА рублями пойдете в магазин закупаться на свой День рождения, то какими бы оптимистичными ни были Ваши планы, из магазина Вы выйдете с килограммом картошки, двумя луковицами и одной морковкой.
      Задачи должны быть - РЕАЛИСТИЧНЫМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +13667

      Cleaner > bset 29 минут назад

      Так ЦСКА и Кубок УЕФА брал! Чего Спартак сравнивать с грандом российского футбола...)))

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      Рейтинг: +9450

      Alekxei Z. > bset 4 минуты назад

      Не согласен с вами.
      Интервью надо давать , а вот громкие заявления никто не заставляет делать.
      "За базар надо отвечать ".

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      Рейтинг: +15492

      paracetamol 2 часа назад

      Должен, да не обязан, как говорится.

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