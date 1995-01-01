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    Клубы из России интересуются вратарем «Гремио» Грандо

    Вратарь «Гремио» Габриэль Грандо может продолжить карьеру в РПЛ.

    «Мы не комментируем факт переговоров наших клиентов, пока об этом не высказываются клубы. Но можем сказать, что Габриэль интересен многим командам, у него большой потенциал, и он уже сейчас хорош.

    Интерес из России? В том числе и оттуда, но повторюсь, ничего официального», – сообщили в агентстве, представляющем интересы игрока.

    • Грандо провел 31 матч в этом сезоне, пропустил 37 мячей и 12 раз сыграл на ноль.
    • 21-летний бразилец стоит 7 миллионов евро.

    Источник: «Евро-Футбол»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5883

      Semenycch 59 минут назад

      Очень перспективный вратарь.

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