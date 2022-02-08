Клубы из России интересуются вратарем «Гремио» Грандо

Вратарь «Гремио» Габриэль Грандо может продолжить карьеру в РПЛ.
«Мы не комментируем факт переговоров наших клиентов, пока об этом не высказываются клубы. Но можем сказать, что Габриэль интересен многим командам, у него большой потенциал, и он уже сейчас хорош.
Интерес из России? В том числе и оттуда, но повторюсь, ничего официального», – сообщили в агентстве, представляющем интересы игрока.
- Грандо провел 31 матч в этом сезоне, пропустил 37 мячей и 12 раз сыграл на ноль.
- 21-летний бразилец стоит 7 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол»