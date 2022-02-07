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    Черчесов: «Ференцварош» намерен выиграть Кубок Венгрии»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о задаче команды победить в Кубке Венгрии.

    «Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля.

    Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир», – сказал Черчесов.

    • Вчера «Ференцварош» в 19-м туре чемпионата Венгрии разгромно проиграл «Пакшу» (0:3).
    • Клуб назначил Черчесова 20 декабря, после чего потерпел 2 поражения в 3 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2022 22:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13689

      житель СПб 47 минут назад

      То есть прямо признает, что Чемпионат будет проигран. Все ближе к выгону. Неприятно - еще один минус в наше российскую копилку.

      2
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      Рейтинг: +10698

      playsh 1 час назад

      Очередной после-матчевый бред сивой кобылы.Бред,как правило,обострённый после проигрыша.

      2
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