Черчесов: «Ференцварош» намерен выиграть Кубок Венгрии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о задаче команды победить в Кубке Венгрии.

«Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля.

Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир», – сказал Черчесов.

Вчера «Ференцварош» в 19-м туре чемпионата Венгрии разгромно проиграл «Пакшу» (0:3).

Клуб назначил Черчесова 20 декабря, после чего потерпел 2 поражения в 3 матчах.

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