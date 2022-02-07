Черчесов: «Ференцварош» намерен выиграть Кубок Венгрии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о задаче команды победить в Кубке Венгрии.

«Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля.

Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир», – сказал Черчесов.