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    Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о готовности выступать за московский клуб до конца карьеры.

    «Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге.

    Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил «Спартак» – могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца.

    Есть ли мысли о Европе? Есть. В декабре еe посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», – сказал Джикия.

    • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
    • Его контракт истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1227

      Форвард 79 47 минут назад

      В европу?
      Зачем? Там пахать надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13657

      Cleaner 1 час назад

      То есть до ФНЛ?...)))

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