Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о готовности выступать за московский клуб до конца карьеры.

«Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге.

Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил «Спартак» – могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца.

Есть ли мысли о Европе? Есть. В декабре еe посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», – сказал Джикия.