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  • Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»

Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»

7 февраля 2022, 18:00
15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о готовности выступать за московский клуб до конца карьеры.

«Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге.

Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил «Спартак» – могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца.

Есть ли мысли о Европе? Есть. В декабре еe посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», – сказал Джикия.

  • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
  • Его контракт истекает летом 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (15)
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Форвард 79
1644249199
В европу? Зачем? Там пахать надо!
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zigbert
1644254797
Вот и правильно Георгий.
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Hektor 84
1644261292
Вот почему игрочкам клубы не запрещают давать тупые интервью?
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Форвард 79
1644262700
Джикия хорошо себя видет в Спартаке нынешнего уровня Если Спартак планирует стать клубом более высокого уровня, то Георгию просто необходиму значительно улучшать качество своей игры. В противном случае более высокого уровня Спартак в своем составе Джикию видеть не будет
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Plyash
1644267667
Мания величия,что ли?Уважаемый Джи,а я до сих пор вспоминаю Муртаза Хурцилаву,Сашу Чивадзе,Тенгиза Сулаквелидзе,Реваза Дзодзуашвили,классные стопперы были,защищали честь нашего государства,то есть СССР.Наверняка кого-то пропустил.Не было ни русских,ни грузин,были советские спортсмены.
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Vitaga
1644277765
охренел этот парнишка... Спартак точно в нем не нуждается . замену на самом деле найти можно и несложно. отождествлять этого типа с великим клубом нельзя. позорище и больше никак
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alefreddy
1644321709
Девятое место любви подтверждение
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