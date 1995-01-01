Nike завершил сотрудничество с Гринвудом

"Just don't do it"
Американская компания Nike объявила о завершении сотрудничества с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.
«Гринвуд больше не является спортсменом Nike», – сообщил представитель компании.
- Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала игрока 30 января, но 2 февраля отпустила под залог.
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