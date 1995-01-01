Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Nike завершил сотрудничество с Гринвудом

    Американская компания Nike объявила о завершении сотрудничества с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.

    «Гринвуд больше не является спортсменом Nike», – сообщил представитель компании.

    • Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала игрока 30 января, но 2 февраля отпустила под залог.

    Футболисты «МЮ» были шокированы фото и аудио, опубликованными бывшей девушкой Гринвуда (Daily Mail)

    Рангник подтвердил, что «МЮ» не отпустил Лингарда из-за ситуации с Гринвудом

    «МЮ» не разрешил Гринвуду вернуться к тренировкам, несмотря на освобождение под залог

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru