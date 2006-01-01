Эмери: «Барселоне» будет трудно не попасть в топ-4 Примеры»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу «Барселоны» над «Атлетико» (4:2) в 23-м туре Примеры.
«У «Барселоны» было важное трансферное окно, которое придаeт им импульс.
С победой над «Атлетико» они сделали шаг вперeд. Им будет трудно не попасть в первую четверку», – сказал Эмери.
- «Барселона» поднялась на 4-е место в Примере.
- Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков.
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