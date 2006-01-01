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    Пике отговорил де Лигта от перехода в «Барселону» в 2019 году (Sport.es)

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике помешал клубу совершить трансфер Матейса де Лигта.

    По информации Sport.es, голландец хотел перейти в «Барсу», но после разговора с Пике передумал.

    Испанец сказал де Лигту, что у того будет мало игровой практики на «Камп Ноу».

    Сам Пике отрицает факт такого диалога, а де Лигт и его агент Мино Райола – нет.

    • В итоге де Лигт в 2019 году стал игроком «Ювентуса».
    • Сумма сделки составила 85,5 миллиона евро.

    «Ювентус» готов продать де Лигта за 65 миллионов

    Серия А. «Ювентус» победил «Рому» (4:3), уступая в два мяча до 70-й минуты. Щесны на 81-й отбил пенальти

    Де Лигт может перейти в «Барсу». Клуб готов заплатить за голландца 125 миллионов

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Auslander97 1 час назад

      Чушь какая то... "У того будет мало игровой практики". Если б он перешёл в Барсу ещё в 19-м году стал бы главным ЦЗ команды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      Октавиус 1 час назад

      Молодец, агент Бернабеу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57841

      portero 2 часа назад

      Пике конкуренции испугался???

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