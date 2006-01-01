Пике отговорил де Лигта от перехода в «Барселону» в 2019 году (Sport.es)

Чушь какая то... "У того будет мало игровой практики". Если б он перешёл в Барсу ещё в 19-м году стал бы главным ЦЗ команды
Защитник «Барселоны» Жерар Пике помешал клубу совершить трансфер Матейса де Лигта.
По информации Sport.es, голландец хотел перейти в «Барсу», но после разговора с Пике передумал.
Испанец сказал де Лигту, что у того будет мало игровой практики на «Камп Ноу».
Сам Пике отрицает факт такого диалога, а де Лигт и его агент Мино Райола – нет.
- В итоге де Лигт в 2019 году стал игроком «Ювентуса».
- Сумма сделки составила 85,5 миллиона евро.
«Ювентус» готов продать де Лигта за 65 миллионов
Серия А. «Ювентус» победил «Рому» (4:3), уступая в два мяча до 70-й минуты. Щесны на 81-й отбил пенальти
Де Лигт может перейти в «Барсу». Клуб готов заплатить за голландца 125 миллионов