Пике отговорил де Лигта от перехода в «Барселону» в 2019 году (Sport.es)

Защитник «Барселоны» Жерар Пике помешал клубу совершить трансфер Матейса де Лигта.

По информации Sport.es, голландец хотел перейти в «Барсу», но после разговора с Пике передумал.

Испанец сказал де Лигту, что у того будет мало игровой практики на «Камп Ноу».

Сам Пике отрицает факт такого диалога, а де Лигт и его агент Мино Райола – нет.

В итоге де Лигт в 2019 году стал игроком «Ювентуса».

Сумма сделки составила 85,5 миллиона евро.

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Серия А. «Ювентус» победил «Рому» (4:3), уступая в два мяча до 70-й минуты. Щесны на 81-й отбил пенальти

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