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    Дортмундская «Боруссия» впервые пропустила пять голов от «Байера» в домашнем матче Бундеслиги

    В 21-м туре чемпионата Германии «Байер» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2.

    «Боруссия» впервые в истории пропустила пять голов от «Байера» в домашнем матче Бундеслиги.

    • «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице лиги, «Байер» – на 3-м.
    • Отставание – 5 очков.

    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» пропустила дома 5 голов от «Байера»

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    Источник: Opta

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