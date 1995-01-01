Дортмундская «Боруссия» впервые пропустила пять голов от «Байера» в домашнем матче Бундеслиги

В 21-м туре чемпионата Германии «Байер» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2.
«Боруссия» впервые в истории пропустила пять голов от «Байера» в домашнем матче Бундеслиги.
- «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице лиги, «Байер» – на 3-м.
- Отставание – 5 очков.
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» пропустила дома 5 голов от «Байера»
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