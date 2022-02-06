Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

«Ахмат» не смог победить «Факел» из ФНЛ в товарищеской встрече. У грозненцев все голы забили российские игроки.

Игру со стадиона смотрел главный тренер сборной России Валерий Карпин. Она состоялась в Турции.

Товарищеский матч

Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 3:3

Голы у «Ахмата»: Ибишев, Коновалов, Садулаев.

Голы у «Факела»: Акбашев, 47 (с пенальти); Максимов, 83; Магаль, 88.

За матчем «Факел» – «Ахмат» наблюдал главный тренер сборной России, бывший игрок нашего клуба Валерий Карпин pic.twitter.com/dhxhYBNTXm — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) February 6, 2022

«Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

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