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    Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

    «Ахмат» не смог победить «Факел» из ФНЛ в товарищеской встрече. У грозненцев все голы забили российские игроки.

    Игру со стадиона смотрел главный тренер сборной России Валерий Карпин. Она состоялась в Турции.

    Товарищеский матч

    Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 3:3

    Голы у «Ахмата»: Ибишев, Коновалов, Садулаев.

    Голы у «Факела»: Акбашев, 47 (с пенальти); Максимов, 83; Магаль, 88.

    «Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

    Уткин: «Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ. Хочу закончить карьеру в «ПСЖ»

    Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Можно пять лет ждать шанс, но было интересно попробовать что-то новое»

    Источник: твиттер «Факела»

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