Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

«Ахмат» не смог победить «Факел» из ФНЛ в товарищеской встрече. У грозненцев все голы забили российские игроки.
Игру со стадиона смотрел главный тренер сборной России Валерий Карпин. Она состоялась в Турции.
Товарищеский матч
Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 3:3
Голы у «Ахмата»: Ибишев, Коновалов, Садулаев.
Голы у «Факела»: Акбашев, 47 (с пенальти); Максимов, 83; Магаль, 88.
За матчем «Факел» – «Ахмат» наблюдал главный тренер сборной России, бывший игрок нашего клуба Валерий Карпин pic.twitter.com/dhxhYBNTXm— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) February 6, 2022
«Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID
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