Шакири за 7 миллионов перейдет в «Чикаго»

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири вскоре покинет клуб. За 7 миллионов евро его купит «Чикаго» из МЛС.

Личный контракт швейцарца с новым клубом уже согласован.

В этом сезоне Шакири провел 11 матчей Лиги 1, забил 2 гола, сделал 3 результативных паса.

У него 100 матчей за сборную Швейцарии.

В прошлом сезоне МЛС «Чикаго» не вышел в плей-офф.

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