Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Шакири за 7 миллионов перейдет в «Чикаго»

    Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири вскоре покинет клуб. За 7 миллионов евро его купит «Чикаго» из МЛС.

    Личный контракт швейцарца с новым клубом уже согласован.

    • В этом сезоне Шакири провел 11 матчей Лиги 1, забил 2 гола, сделал 3 результативных паса.
    • У него 100 матчей за сборную Швейцарии.
    • В прошлом сезоне МЛС «Чикаго» не вышел в плей-офф.

    Лига 1. «Монако» без Головина обыграл «Лион» и поднялся в зону еврокубков

    Головин – вне заявки на игру с «Лионом»

    Президент «Лиона» планирует летом вернуть Бензема и Ляказетта

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru