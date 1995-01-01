Слуцкий не присутствовал на игре с «Химками» из-за недомогания

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пропустил товарищеский матч против «Химок» (0:0). Причину объяснил его помощник Олег Веретенников.

«Он почувствовал недомогание, решили не рисковать, и он остался смотреть трансляцию в номере», – сказал Веретенников.

Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

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