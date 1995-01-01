Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Слуцкий не присутствовал на игре с «Химками» из-за недомогания

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пропустил товарищеский матч против «Химок» (0:0). Причину объяснил его помощник Олег Веретенников.

    «Он почувствовал недомогание, решили не рисковать, и он остался смотреть трансляцию в номере», – сказал Веретенников.

    • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
    • Казанцы возобновят сезон 28 февраля против «Зенита».

    Карпин посетил матч «Химки» – «Рубин»

    Товарищеский матч. «Рубин» и «Химки» сыграли вничью

    Макаров: «Деспотовича нельзя было штрафовать. А меня Слуцкий выгонял с тренировок»

    Источник: официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru