Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    «Милан» впервые за 17 лет победил в 2 подряд гостевых дерби Серии А. В обоих играх забивали только футболисты 35+ лет

    «Милан» победил в двух подряд выездных дерби против «Интера» в рамках Серии А. Такого с командой не случалось с 2005 года.

    В обоих последних гостевых дерби Серии А у «Милана» забивали только Златан Ибрагимович (39 лет) и Оливье Жиру (35 лет).

    • «Милан» поднялся на 2-е место. От «Интера» он отстает на одно очко.
    • В последнем дерби «Милан» уступал в счете, но выиграл 2:1.
    • В 2005 году «Милан» тренировал Карло Анчелотти.

    Индзаги – после поражения от «Милана»: «Интер» доминировал по всем статьям. Мы не заслуживали поражения»

    Серия А. Дубль Жиру принес «Милану» волевую победу над «Интером»

    Чалханоглу сделал ассист в дерби со своим бывшим клубом «Миланом»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2022 23:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru