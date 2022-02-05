«Милан» впервые за 17 лет победил в 2 подряд гостевых дерби Серии А. В обоих играх забивали только футболисты 35+ лет

«Милан» победил в двух подряд выездных дерби против «Интера» в рамках Серии А. Такого с командой не случалось с 2005 года.

В обоих последних гостевых дерби Серии А у «Милана» забивали только Златан Ибрагимович (39 лет) и Оливье Жиру (35 лет).

«Милан» поднялся на 2-е место. От «Интера» он отстает на одно очко.

В последнем дерби «Милан» уступал в счете, но выиграл 2:1.

В 2005 году «Милан» тренировал Карло Анчелотти.

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