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    Миранчук не сыграет с «Кальяри» из-за травмы

    «Аталанта» огласила заявку на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». В нем не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука.

    Дело в том, что россиянин в январе травмировался и продолжает восстановление.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

    Агент Миранчука: «Алексей посчитал вариант с арендой в «Лацио» рискованным»

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    Источник: твиттер «Аталанты»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15865

      Garrincha58 13 минут назад

      Миранчук и Головин не играют, а только травмируются типа Лунёва может не стоит нашим лимитчикам куда то уезжать

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