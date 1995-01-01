Миранчук не сыграет с «Кальяри» из-за травмы

«Аталанта» огласила заявку на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». В нем не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука.

Дело в том, что россиянин в январе травмировался и продолжает восстановление.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

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