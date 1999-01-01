Мальдини: «Ибрагимович не планирует завершать карьеру»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поговорил о будущем форварда Златана Ибрагимовича. Шведу 40 лет.
«Идея Ибрагимовича в том, чтобы продолжить карьеру. Он всегда будет ценным ресурсом для «Милана», а не обузой», – считает Мальдини.
- В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- «Милан» идет на 3-м месте в Серии А.
- Сейчас Ибрагимович травмирован.
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