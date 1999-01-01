Мальдини: «Ибрагимович не планирует завершать карьеру»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поговорил о будущем форварда Златана Ибрагимовича. Шведу 40 лет.

«Идея Ибрагимовича в том, чтобы продолжить карьеру. Он всегда будет ценным ресурсом для «Милана», а не обузой», – считает Мальдини.

В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

«Милан» идет на 3-м месте в Серии А.

Сейчас Ибрагимович травмирован.

40-летний Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»

Ибрагимович: «Посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

Ибрагимович – заплакавшему судье Серре: «Ошибки совершают все»