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    Мальдини: «Ибрагимович не планирует завершать карьеру»

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поговорил о будущем форварда Златана Ибрагимовича. Шведу 40 лет.

    «Идея Ибрагимовича в том, чтобы продолжить карьеру. Он всегда будет ценным ресурсом для «Милана», а не обузой», – считает Мальдини.

    • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • «Милан» идет на 3-м месте в Серии А.
    • Сейчас Ибрагимович травмирован.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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