Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак»

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра впервые сыграл за «Спартак». Это случилось в товарищеском матче против «Джохора» из Малайзии (1:1).

Люксембуржец вышел на замену вместо другого новичка – Данилы Пруцева.

Мартинс Перейра арендован у «Янг Бойз».

Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».

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