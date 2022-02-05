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    Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак»

    Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра впервые сыграл за «Спартак». Это случилось в товарищеском матче против «Джохора» из Малайзии (1:1).

    Люксембуржец вышел на замену вместо другого новичка – Данилы Пруцева.

    • Мартинс Перейра арендован у «Янг Бойз».
    • Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.
    • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».

    Каттани – о Перейре: «Я мог пойти к Федуну и попросить еще денег, но выбрал аренду за 500 тысяч с выкупом за 6,4 миллиона»

    Новичок «Спартака» Перейра: «Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала»

    Новичок «Спартака» Перейра: «Решение уехать в Россию далось мне легко»

    Источник: твиттер «Спартака»

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