Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Бавария» не может договориться с Гнабри о продлении контракта

    Вингер «Баварии» Серж Гнабри пока отказывается подписывать новое соглашение с клубом.

    26-летнего футболиста не устраивают предложенные финансовые условия.

    Однако приоритет немецкого нападающего – остаться в «Баварии».

    • В этом сезоне Гнабри забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

    «Бавария» хочет продлить контракт с Гнабри до 2026 года

    «Выдающийся!». Бундеслига показала лучшие голы Гнабри в сезоне

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» – 5:0. У Гнабри 3+2, Левандовски сделал дубль

    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru