«Бавария» не может договориться с Гнабри о продлении контракта

Вингер «Баварии» Серж Гнабри пока отказывается подписывать новое соглашение с клубом.
26-летнего футболиста не устраивают предложенные финансовые условия.
Однако приоритет немецкого нападающего – остаться в «Баварии».
- В этом сезоне Гнабри забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
- Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
«Бавария» хочет продлить контракт с Гнабри до 2026 года
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