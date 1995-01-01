«Атлетико» интересуется защитником сборной Польши Кэшем

И сразу же на противоположный фланг защитника по фамилии "Бэк" нужно будет купить. Что бы, Кэш-бэк был.
Правый защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш может перейти в «Атлетико».
Мадридский клуб обсуждал возможный трансфер 24-летнего футболиста в январе и намерен вернуться к переговорам по окончании сезона.
- Рыночная стоимость игрока сборной Польши – 22 миллиона евро.
- В этом сезоне Кэш провел за «Виллу» 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Дембеле вернется в состав «Барсы», несмотря на отказ продлевать контракт (AS)
«Атлетико» купил за 3 миллиона защитника «Лилля» Рейнилду
Суарес хочет остаться в «Атлетико» еще на сезон, если Уругвай выйдет на ЧМ-2022