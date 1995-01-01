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    «Атлетико» интересуется защитником сборной Польши Кэшем

    Правый защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш может перейти в «Атлетико».

    Мадридский клуб обсуждал возможный трансфер 24-летнего футболиста в январе и намерен вернуться к переговорам по окончании сезона.

    • Рыночная стоимость игрока сборной Польши – 22 миллиона евро.
    • В этом сезоне Кэш провел за «Виллу» 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      6pbIH 52 минуты назад

      И сразу же на противоположный фланг защитника по фамилии "Бэк" нужно будет купить. Что бы, Кэш-бэк был.

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