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    Лига 1. «Марсель» уступал 0:2, но разгромил «Анжер» и поднялся на 2-е место

    «Марсель» в 23-м туре чемпионата Франции разгромил дома «Анжер». При этом команда Хорхе Сампаоли уступала 0:2.

    Марсельцы вышли на второе место в таблице. «Анжер» – 12-й.

    «Анжер» последний раз побеждал на «Велодроме» в 2015 году.

    Франция. Лига 1. 23-й тур

    Марсель – Анжер – 5:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Фульини, 8; 0:2 – Бенталеб, 11; 1:2 – Милик, 18; 2:2 – Жерсон, 21; 3:2 – Милик, 70; 4:2 – Милик, 78; 5:2 – Ундер, 85.

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    Источник: Бомбардир.ру

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