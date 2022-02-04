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    Головин – вне заявки на игру с «Лионом»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Лиона». У него симптомы простуды.

    Вскоре должен стать известным результат теста на коронавирус.

    • 30 января полузащитник вышел на поле в матче Кубка Франции с «Лансом» (3:2)
    • Он сыграл за «Монако» впервые с 19 декабря.
    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

    Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»

    Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)

    Кубок Франции. «Монако» победил в гостях «Ланс», Головин сыграл впервые с прошлого года

    Источник: твиттер «Монако»

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    04.02.2022 22:17
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      ylws 1 час назад

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