Головин – вне заявки на игру с «Лионом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Лиона». У него симптомы простуды.

Вскоре должен стать известным результат теста на коронавирус.

30 января полузащитник вышел на поле в матче Кубка Франции с «Лансом» (3:2)

Он сыграл за «Монако» впервые с 19 декабря.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»

Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)

Кубок Франции. «Монако» победил в гостях «Ланс», Головин сыграл впервые с прошлого года