Де Хеа – 1-й за 6 лет вратарь, ставший игроком месяца в АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – лучший игрок января в АПЛ. Вратари не получали награду с 2016 года.

Последним был Фрейзер Форстер.

Также 6 лет приз игроку месяца в АПЛ не доставался испанцам.

Де Хеа – 10-й вратарь, ставший игроком месяца в АПЛ.

В прошлом месяце Де Хеа пропустил 4 гола в 4 матчах чемпионата, совершив при этом 22 сейва.

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