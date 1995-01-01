Де Хеа – 1-й за 6 лет вратарь, ставший игроком месяца в АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – лучший игрок января в АПЛ. Вратари не получали награду с 2016 года.
Последним был Фрейзер Форстер.
- Также 6 лет приз игроку месяца в АПЛ не доставался испанцам.
- Де Хеа – 10-й вратарь, ставший игроком месяца в АПЛ.
- В прошлом месяце Де Хеа пропустил 4 гола в 4 матчах чемпионата, совершив при этом 22 сейва.
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