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    Де Хеа – 1-й за 6 лет вратарь, ставший игроком месяца в АПЛ

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – лучший игрок января в АПЛ. Вратари не получали награду с 2016 года.

    Последним был Фрейзер Форстер.

    • Также 6 лет приз игроку месяца в АПЛ не доставался испанцам.
    • Де Хеа – 10-й вратарь, ставший игроком месяца в АПЛ.
    • В прошлом месяце Де Хеа пропустил 4 гола в 4 матчах чемпионата, совершив при этом 22 сейва.

    Де Хеа впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в АПЛ

    Де Хеа третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

    «Никогда не сдавайся. Спасибо». Де Хеа отреагировал на победу Надаля над Медведевым

    Источник: Бомбардир.ру

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