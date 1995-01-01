Товарищеский матч. Гол Кухты в третьей встрече подряд помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Мальме»

Кухта место в основе для себя зарабатывает.
Готовый кандидат на продажу летом....
«Локомотив» сыграл вничью со шведским «Мальме» на сборе в Испании. Команды обменялись голами.
У «Локомотива» в третьей игре подряд забил чешский новичок Ян Кухта.
Товарищеский матч
Мальме (Швеция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кухта, 36; 1:1 – Сейдиу, 54.
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