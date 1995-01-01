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    Товарищеский матч. Гол Кухты в третьей встрече подряд помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Мальме»

    «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Мальме» на сборе в Испании. Команды обменялись голами.

    У «Локомотива» в третьей игре подряд забил чешский новичок Ян Кухта.

    Товарищеский матч

    Мальме (Швеция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кухта, 36; 1:1 – Сейдиу, 54.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57747

      portero 1 час назад

      Кухта место в основе для себя зарабатывает.
      Готовый кандидат на продажу летом....

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      Рейтинг: +383

      Дубина 2 часа назад

      Играл бы Сережка был бы автобус(((((

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      Рейтинг: +3569

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Кто смотрел, расскажите. Кухту можно выделить уже даже не смотря. Я писал при покупке "А вдруг". И рад что все хорошо. Минут 15 в разные моменты матча отрывочно смотрел , было еще много острых моментов у обеих команд. Счет мог бы быть куда больше.

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