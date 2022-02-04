Лажи из «Вулверхэмптона» – лучший тренер АПЛ в январе

АПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам января.

Это Бруну Лажи, который возглавляет «Вулверхэмптон».

В прошлом месяце команда под руководством португальца победила во всех трех матчах чемпионата:

«Манчестер Юнайтед» (1:0);

«Саутгемптон» (3:1);

«Брентфорд» (2:1).

Your @premierleague Manager of the Month! — Wolves (@Wolves) February 4, 2022

«Барселона» объявила о переходе Траоре

Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо)

«Барса» арендует Траоре у «Вулверхэмптона» до конца сезона (Жерар Ромеро)