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    Лажи из «Вулверхэмптона» – лучший тренер АПЛ в январе

    АПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам января.

    Это Бруну Лажи, который возглавляет «Вулверхэмптон».

    В прошлом месяце команда под руководством португальца победила во всех трех матчах чемпионата:

    • «Манчестер Юнайтед» (1:0);
    • «Саутгемптон» (3:1);
    • «Брентфорд» (2:1).

    «Барселона» объявила о переходе Траоре

    Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо)

    «Барса» арендует Траоре у «Вулверхэмптона» до конца сезона (Жерар Ромеро)

    Источник: твиттер «Вулверхэмптона»

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