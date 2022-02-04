Лажи из «Вулверхэмптона» – лучший тренер АПЛ в январе

АПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам января.
Это Бруну Лажи, который возглавляет «Вулверхэмптон».
В прошлом месяце команда под руководством португальца победила во всех трех матчах чемпионата:
- «Манчестер Юнайтед» (1:0);
- «Саутгемптон» (3:1);
- «Брентфорд» (2:1).
Your @premierleague Manager of the Month!— Wolves (@Wolves) February 4, 2022
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