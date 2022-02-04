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    Каттани: «Максименко точно останется в «Спартаке». Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг слухи о возможном уходе из клуба вратаря Александра Максименко.

    – Приглашение Свинова говорит о том, что клуб больше не рассчитывает на Максименко? Ходят слухи, что «Спартака» хочет отдать его в аренду.

    – По Свинову была следующая ситуация: когда Артем Ребров перестал играть, я сказал ему: «Давай искать тебе замену». Он провел поиски и предложил нам Свинова, который очень хорошо себя зарекомендовал в «Факеле» – был одним из лучших вратарей в ФНЛ.

    Но приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Илья – молодой вратарь, у которого все впереди, а сейчас ему нужно набраться терпения. Однако, уже в прошлой товарищеской игре со «Слованом» он продемонстрировал свои способности, сделав очень хороший сейв во втором тайме.

    Что касается Максименко – он останется в «Спартаке», это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду.

    Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола – одного хорошего вратаря для команды недостаточно.

    Да, у Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать.

    • Максименко не играет за «Спартак» в официальных матчах с 24 октября.
    • Его последний матч – поражение от «Зенита» со счетом 1:7.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +462

      Беспонтий 1 минуту назад

      вот и граммотное решение подоспело
      а не один самопиар

      0
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      Рейтинг: +2340

      ПалкоВводецъ 1 минуту назад

      Свинуху ставьте в ворота. Он единственный из вратарей, кому Зенит не надрывал неокрепшую психику пятихаточками и семерочками. Гыгыгы

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