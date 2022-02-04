Каттани: «Максименко точно останется в «Спартаке». Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг слухи о возможном уходе из клуба вратаря Александра Максименко.

– Приглашение Свинова говорит о том, что клуб больше не рассчитывает на Максименко? Ходят слухи, что «Спартака» хочет отдать его в аренду.

– По Свинову была следующая ситуация: когда Артем Ребров перестал играть, я сказал ему: «Давай искать тебе замену». Он провел поиски и предложил нам Свинова, который очень хорошо себя зарекомендовал в «Факеле» – был одним из лучших вратарей в ФНЛ.

Но приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Илья – молодой вратарь, у которого все впереди, а сейчас ему нужно набраться терпения. Однако, уже в прошлой товарищеской игре со «Слованом» он продемонстрировал свои способности, сделав очень хороший сейв во втором тайме.

Что касается Максименко – он останется в «Спартаке», это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду.

Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола – одного хорошего вратаря для команды недостаточно.

Да, у Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать.