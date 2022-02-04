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  • Каттани: «Максименко точно останется в «Спартаке». Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»

Каттани: «Максименко точно останется в «Спартаке». Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»

4 февраля 2022, 13:50
5

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг слухи о возможном уходе из клуба вратаря Александра Максименко.

– Приглашение Свинова говорит о том, что клуб больше не рассчитывает на Максименко? Ходят слухи, что «Спартака» хочет отдать его в аренду.

– По Свинову была следующая ситуация: когда Артем Ребров перестал играть, я сказал ему: «Давай искать тебе замену». Он провел поиски и предложил нам Свинова, который очень хорошо себя зарекомендовал в «Факеле» – был одним из лучших вратарей в ФНЛ.

Но приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Илья – молодой вратарь, у которого все впереди, а сейчас ему нужно набраться терпения. Однако, уже в прошлой товарищеской игре со «Слованом» он продемонстрировал свои способности, сделав очень хороший сейв во втором тайме.

Что касается Максименко – он останется в «Спартаке», это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду.

Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола – одного хорошего вратаря для команды недостаточно.

Да, у Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать.

  • Максименко не играет за «Спартак» в официальных матчах с 24 октября.
  • Его последний матч – поражение от «Зенита» со счетом 1:7.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (5)
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Беспонтий
1643973129
вот и граммотное решение подоспело а не один самопиар
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oyabun
1643973507
"Верить нельзя никому, даже себе..." © А вы решили довериться тому, кто уже много раз подводил? Ну что ж, грабли всегда найдутся.
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DOCTOR PENALTY
1643975038
Слова очень хорошие, но это только слова. Макс должен сам оценить свой уровень - подходит он Спартаку или нет - и принять для себя самого честное решение: искать другой клуб или принять статус второго. ИМХО - Спартак не его уровень. **
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Plyash
1643988105
Здравомыслящее решение,слава богу.Удачи всем.
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zigbert
1643990947
Довольно взвешенное решение. Максименко будет получать практику в двойке но в любой момент может подключиться к основной команде. С Селиховым определились как с вратарем №1, поэтому для Максименко такая практика необходима.
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