Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Мидтьюлланд», «Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном»

    Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.

    «Зенит» минимально обыграл «Мидтьюлланд» благодаря дебютному голу Нуралы Алипа.

    «Ростов» и шведский «Хеккен» победителя не выявили – ничья 0:0.

    Товарищеские матчи

    Зенит (Россия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Алип, 40.

    Ростов (Россия) – Хеккен (Швеция) – 0:0 (0:0)

    Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре

    Азмун прилетел в Германию. Сегодня он присоединится к «Байеру»

    Адамов: «До сих пор не знаю, почему не состоялся мой переход из «Краснодара» в «Зенит»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12709

      Barmaleushka 28 минут назад

      Свинина всполошилась не детски , сами без поддержки судейской бригады ФК Пиджак из Риги не смогли одолеть( как ни тужились) . Теперь содержимое своих кишечников сюда тащат .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      ПалкоВводецъ 35 минут назад

      Российский лидер переиграл датского лидера. Это вам не с Ригой тягаться. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68657

      insider_retro 46 минут назад

      Видно, в Зените, кроме мотивированного защитника на просмотре, и забивать нЕкому... Или лень...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Дубина > insider_retro 45 минут назад

      А кому забивать????
      Новички приходят ради денег отбыть номер и свалить после контракта уже реально играть в футбол в Европу,а тут они тупо зарабатывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Demgel 51 минуту назад

      Семак - король!Только вот в Лиге Европы нужно себя показать,иначе снова неудачники.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Дубина > Demgel 48 минут назад

      Так целей то нет у помойных))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Demgel > Дубина 45 минут назад

      На этот позор нет сил смотреть.Газпром со своими целями отправит нас в 20 рейтинга,и вот тогда смешно уже не будет,товарищ)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12709

      Barmaleushka > Demgel 31 минуту назад

      Ещё один "нейтральный" прихлебатель секты "гаспромфсёкупил" .
      Не забудь 17.02. - давайбетисфсястраназатибябалеит .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Demgel > Barmaleushka 29 минут назад

      Писать научись сначала. Третий год эти неудачники ничего в ЛЧ не могут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12709

      Barmaleushka > Demgel 24 минуты назад

      Раз понял что я написал - совет бесполезный . Кто-то из России за последние 20 лет , в ЛеЧе что-то смог ? А ? Я не вижу критики в адрес остальных участников главного клубного турнира Европы . Нейтральный блин , наблюдатель .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Demgel > Barmaleushka 17 минут назад

      ЦСКА,Локо,тот же Зенит выходили из группы.Армейцы вон вообще в 1/4 выходили,а бабло было скромнее.Сейчас с такими влияниями,Газпром спонсор ЛЧ,конкурентов по сути нет в РПЛ,надо отстаивать свои золотые медали на арене в ЛЧ.И очки в рейтинг России приносить.Зенит НАШ Флагман в европе........и что мы видим?Как Семак улыбается как баран после матчей(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12709

      Barmaleushka > Demgel 6 минут назад

      Намного скромнее бабло то ? Кроме собственный воспитанников никого себе позволить не могли ?
      А спонсорство Газпромом ЛЧ при чём ? Это какие-то бонусы даёт ?
      Я сам знаю , что в угоду очередному чемпионству , совсем не дают дорогу своей молодёжи . И пока не появятся новые Аршавины , Кержаковы и Денисовы , серьёзных успехов в Европе ждать не приходится .
      Как бы то ни было , оставлять безнаказанным говнометание этого( и ему подобных) имбецила , не намерен .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2975

      lordmrv 52 минуты назад

      как же казаху домой то не хочется. даже если вратарем был и то. думаю, забил бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Дубина 52 минуты назад

      Бетис над голубками покуражится)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15469

      paracetamol 56 минут назад

      Зенит давит ВСЕХ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Дубина > paracetamol 51 минуту назад

      И мяльме???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15299

      Persona_non_Grata > paracetamol 51 минуту назад

      Главное до 17 февраля весь запал потратьте и не обосритесь когда не надо )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Demgel > Дубина 50 минут назад

      Там Семак улыбался,как идиот.Он по другому не умеет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Дубина > Demgel 44 минуты назад

      А что ему еще делать))) Он на поле как манекен = что есть что нет!
      Там с веху баклажанами рулят,а Сережка для отвода глаз находится!! Он не единого решения там не решает)!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Demgel > Дубина 43 минуты назад

      Плохой из него актер)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru