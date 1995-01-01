Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Мидтьюлланд», «Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном»

Свинина всполошилась не детски , сами без поддержки судейской бригады ФК Пиджак из Риги не смогли одолеть( как ни тужились) . Теперь содержимое своих кишечников сюда тащат .
Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.
«Зенит» минимально обыграл «Мидтьюлланд» благодаря дебютному голу Нуралы Алипа.
«Ростов» и шведский «Хеккен» победителя не выявили – ничья 0:0.
Товарищеские матчи
Зенит (Россия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Алип, 40.
Ростов (Россия) – Хеккен (Швеция) – 0:0 (0:0)
Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре
Азмун прилетел в Германию. Сегодня он присоединится к «Байеру»
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