Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

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В «Манчестер Юнайтед» подтвердили готовность обменять футболки с фамилией Мэйсона Гринвуда.
Представитель клуба уточнил, что обмен будет бесплатным.
- Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.
Гринвуд нанял охрану после освобождения под залог (Daily Mail)
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