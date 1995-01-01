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    Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

    В «Манчестер Юнайтед» подтвердили готовность обменять футболки с фамилией Мэйсона Гринвуда.

    Представитель клуба уточнил, что обмен будет бесплатным.

    • Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.

    Гринвуд нанял охрану после освобождения под залог (Daily Mail)

    Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»

    Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      usten только что

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      Рейтинг: +22514

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Довставались на колени.

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